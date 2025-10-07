قرّر البطل الأولمبي المصري، محمد إبراهيم «كيشو»، تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في رياضة المصارعة الرومانية.

وكان المصارع المصري قد أعلن اعتزاله عقب أولمبياد باريس 2024، لكنه تراجع عن قراره من أجل تمثيل أمريكا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.





ونشر كيشو، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، صوراً له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أثناء تدريباته في الولايات المتحدة، وعلّق عليها بالقول: «الخطوة الأولى»، مرفقاً صورة للعلم الأمريكي.

وفي تعليق من أحد المتابعين جاء فيه:«ما تنساش وانت بتلعب باسم أمريكا، إن مصر هي اللي علمتك اللعبة وخلتك تتشهر بعد البرونزية»، ليرد كيشو قائلاً: «أكيد طبعاً، دي بلدي اللي كبرت فيها، ومش ممكن أنساها».

وبرر كيشو قراره بالاقتراب من التجنيس، وأنه شعر بالتجاهل من قِبل الاتحاد المصري للمصارعة عقب مشاركته في أولمبياد باريس 2024، وقال إن طلبه البسيط بتوفير غرفة له في المركز الأولمبي قوبل بالإهمال.