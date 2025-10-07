الدور على ميسي؟.. جوردي ألبا يعتزل كرة القدم

أعلن الظهير الإسباني جوردي ألبا، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال ألبا في فيديو نشره عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «حان الوقت لإغلاق مرحلة بالغة الأهمية في حياتي، لقد اتخذت قرار إنهاء مسيرتي الاحترافية بنهاية هذا الموسم».

وأضاف: «أفعل ذلك بقناعة تامة، ورضى، وسعادة غامرة، لقد سلكت هذا الطريق بكل حماس ممكن، والآن حان الوقت لإغلاق مرحلة وبدء أخرى بأمل كبير».

واستذكر ألبا مسيرته الكروية، قائلاً: «كرة القدم منحتني كل شيء، بفضل زملائي والأندية والأجهزة الفنية، أود أن أشكر الأندية التي شكّلت مسيرتي».

شكر خاص لبرشلونة.. «نادي حياتي»

ووجّه ألبا الشكر لناديه السابق برشلونة، واصفاً إياه بـ«نادي حياتي»، حيث ساعده على الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وبلوغ قمة مستواه، وعيش أكثر من عقد لا يُنسى.

ويضم إنتر ميامي ثلاثياً من الجيل الذهبي لنادي برشلونة، هم: ليونيل ميسي، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.

جيل برشلونة الذهبي يقترب من النهاية

وسينهي ألبا وبوسكيتس مسيرتهما بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً.