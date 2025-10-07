احتفالية كول بالمر محمية «قانونياً»!

‎نجح اللاعب الإنجليزي كول بالمر، نجم تشيلسي، في تسجيل علامة تجارية لاحتفاله المميز بعد تسجيل الأهداف. وبحسب تقرير صحيفة «ذا أتلتيك»، تمَّت الموافقة رسميا على طلبه لدى مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، ليصبح اسم «Cold Palmer» محميا قانونيا.يأتي هذا الإنجاز التسويقي في وقت يستعد بالمر للعودة بعد فترة غياب قصيرة، إذ أُعلن أخيرا أن اللاعب البالغ 23 عاما سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة. وتعكس هذه الخطوة تطور مسيرة بالمر الاحترافية وتحوله إلى لاعب مؤثر على المستويين الرياضي والتجاري.وكان كول بالمر قد بدأ مسيرته في كرة القدم مع مانشستر سيتي ولفت الأنظار بمهاراته الكبيرة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول إلا أنه لم يحصل على دقائق اللعب الكافية مع المدرب بيب غوارديولا ليقرر في صيف 2023 الانتقال إلى تشيلسي في صفقة بلغت 45 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الوقت في أن يصبح النجم الأول في تشيلسي.