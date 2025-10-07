يتطلع منتخبا عُمان وقطر إلى تحقيق انطلاقة قوية عندما يتواجهان عند تمام الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء على استاد جاسم بن حمد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.ومع وجود بطاقة تأهل مباشرة واحدة فقط إلى نهائيات كأس العالم القادمة، سيدخل المنتخبان المواجهة بعزيمة كبيرة لتقديم أداء يؤكد طموحهما في المنافسة، في حين تترقب الإمارات، ثالث فرق المجموعة، فرصتها في بلوغ الحدث العالمي العام القادم.ويسعى المنتخب العُماني إلى تحقيق تأهل تاريخي لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الذي ركّز منذ توليه المهمة في يوليو الماضي على تطوير التنظيم التكتيكي والانضباط الدفاعي للفريق.ويعوّل كيروش مجدداً على المهاجم عصام الصبحي لقيادة الخط الأمامي، إذ يعيش اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً فترة مميزة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات مع المنتخب، كما تمكن الصبحي من إحراز ثنائية في آخر مواجهة أمام قطر، وهي المباراة التي انتهت بفوز عُمان (2-1) في كأس الخليج 2024، ما يمنح المنتخب دافعاً معنوياً كبيراً قبل هذه المواجهة.في المقابل، لا يزال المنتخب القطري بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي يبحث عن ثبات المستوى، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في أربع مباريات منذ توليه القيادة الفنية في مايو الماضي، ورغم البداية المتباينة التي شملت خسارتين وديتين أمام لبنان (0-1) وروسيا (1-4) وتعادلاً مع البحرين (2-2)، فإن المنتخب القطري يدرك صعوبة المهمة أمام خصم يمتلك سجلاً متقارباً في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين، حيث انتهت ثلاثة لقاءات سابقة بفوز لكل منهما وتعادل واحد، وسيعتمد لوبيتيغي على المهاجم المعز علي لتسجيل الأهداف، إلى جانب أكرم عفيف الذي يُعدّ مصدر الإبداع الهجومي وصانع اللعب الأبرز، مع تطلع المنتخب القطري لتقديم أداء مقنع في أولى مبارياته ضمن المجموعة.وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث تلتقي الإمارات مع عُمان، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء القادم لقاء قطر مع الإمارات.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.