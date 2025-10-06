ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غد (الأربعاء) الساعة 8:15 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا) 2026. وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية ختامية في الحصة التدريبية غدا (الثلاثاء) على ملعب الإنماء، وسيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية لمباراة إندونيسيا الحاسمة.وانضم لاعب فريق لوزان السويسري مهند آل سعد اليوم (الإثنين) لمعسكر الأخضر بجدة، عقب نهاية مشاركته مع فريقه ضد يونغ بويز في الدوري السويسري .على ذات الصعيد، يلتقي المدرب رينارد غدا (الثلاثاء) وسائل الإعلام للحديث عن مواجهة إندونيسيا القادمة، وجاهزية الأخضر لمباريات ملحق آسيا المؤهل لمونديال 2026.من جانب آخر، تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بتعديل موعد مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، لتقام الساعة 9:45 مساءً بدلاً من الساعة 10:30 مساءً.