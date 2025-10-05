واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم (الأحد) برنامجه التدريبي ضمن معسكره المقام حاليا في محافظة جدة، استعدادا لمواجهة منتخب إندونيسيا الأربعاء القادم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، واشتملت الحصة على تمارين الإحماء والاستحواذ، أعقبها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، انتظم الثنائي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي في معسكر الأخضر وشاركا في التدريبات الجماعية.ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ (الاثنين) بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساء.الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.