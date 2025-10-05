صدمة في العراق.. وفاة مدرب كرة قدم سقط من الطابق الثالث

توفي مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي لكرة الصالات البرازيلي مارسيلو غالينا مساء السبت، إثر سقوطه من الطابق الثالث في جامعة آشور، أثناء تدريبات للمنتخب، تحضيراً لتصفيات كأس آسيا، المقررة في السعودية الشهر الجاري.

وذكر مصدر أن «غالينا سقط أثناء تدريبات منتخب العراق لكرة الصالات من الطابق الثالث في قاعة الرياضة بجامعة آشور نتيجة انزلاق قدمه من الممر العلوي المطل على القاعة».

وأضاف أن «اللاعب مهند عبد الهادي حاول الإسراع بالإمساك بيد المدرب لكنه لم يلحق به ليسقط على رأسه».

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر لوسائل الإعلام: «فوجئنا بالحادث الذي تعرض له مدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة الصالات من سقوط في قاعة جامعة آشور أثناء التدريبات».

وأوضح أنه «وفقاً لما ذكره لنا مدير منتخب كرة الصالات علي عيسى مع الكادر المتواجد هناك، كان مدرب الحراس يقوم بتصوير حراس المرمى من أعلى القاعة لكن وللأسف كانت هناك فتحة لم ينتبه إليها المدرب فانزلقت قدمه وسقط إلى أسفل القاعة».

ووفقاً للحاضرين في قاعة التدريب، فإن مدرب حراس المرمى كان يؤدي عمله بعد الحصة التدريبية عبر القيام بتصوير حراس المرمى وهم يؤدون تمارينهم لتقييمهم فنياً في ما بعد، وذلك من الشرفة المطلة على القاعة في الطابق الثالث، بيد أن قدم غالينا انزلقت في الممر الفاصل من الشرفة العليا وسقط بشكل مفاجئ.

وحاول الجهاز الطبي لمنتخب العراق الإسراع بإيصال غالينا إلى مستشفى الكرامة القريب من قاعة جامعة آشور، بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وتعاقد الاتحاد العراقي مع غالينا في أغسطس الماضي إلى جانب مواطنه مدرب العراق جواو كارلوس باربوسا.