أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الاتحاد المشرف العام على الفئات السنية السابق محمد طلعت اللامي أن المنتخب السعودي الأول قادر على تحقيق الانتصار أمام المنتخبين الإندونيسي والعراقي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا 2026.وطالب اللامي لاعبي الأخضر باحترام المنتخب الإندونيسي، وتقديم الأداء الفني الذي يساهم في تحقيق منتخبنا الوطني الفوز وحصد النقاط، ومواصلة المشوار في الملحق الآسيوي، من أجل الوصول لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية.وأبدى اللامي ثقته في نجوم الأخضر والمدرب رينارد في بذل الجهد الكبير من أجل تجاوز المنتخب الإندونيسي وتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير الرياضية بالوصول لمونديال 2026.واختتم حديثه بقوله: «الجماهير السعودية ستزحف لملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية من أجل مساندة وتشجيع لاعبي الأخضر من أجل تحقيق الفوز على منتخبي إندونيسيا والعراق، وتقديم نجوم المنتخب السعودي التأهل لمونديال 2026 هدية للجماهير الوفية».