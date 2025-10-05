يسعى قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري لتحقيق هدفين رئيسيين من خلال المواجهتين الحاسمتين للأخضر أمام منتخبي إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي، المؤهل لكأس العالم في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا) 2026، إذ يطمح في الوصول مع المنتخب الوطني للمونديال للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية، والتتويج بجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية.التحضير الفني المناسب لمباراتي إندونيسيا والعراقوينصب تركيز النجم سالم الدوسري على التحضير الفني المناسب من خلال تكثيف التدريبات من أجل المساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصار على منتخبي إندونيسيا والعراق، والوصول لكأس العالم القادمة، وتعزيز حظوظه بالفوز بجائزة أفضل لاعب على صعيد القارة الآسيوية.الطموح لجائزة أفضل لاعب آسيويويطمح الدوسري في الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية، عقب تتويجه بلقب هداف دوري أبطال نخبة آسيا 2024/ 2025 برصيد 10 أهداف، وحصوله على جائزة أفضل لاعب محلي في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025، ومشاركته المستمرة مع المنتخب السعودي من بداية مباريات تصفيات آسيا، وحتى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم القادمة.الرياض تحتضن حفل جوائز آسيايستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الـ29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025 في العاصمة الرياض (الخميس) 16 أكتوبر، في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات؛ إذ سيتم تكريم 20 فائزاً في فروع متنوعة، تشمل أفضل اتحاد، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز فردية وجماعية تحتفي بإنجازات أبرز نجوم اللعبة ومسؤوليها في القارة الآسيوية.