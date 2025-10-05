يضع مدرب المنتخب السعودي رينارد اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة إندونيسيا (الأربعاء) القادم الساعة 8:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا) 2026، وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية رئيسية سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للنهج الفني واعتماد العناصر الأساسية التي سيلعب بها المباراة المرتقبة.ويواصل الأخضر تدريباته المغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وركز المدرب رينارد على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المواجهة الحاسمة أمام منتخب إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم .وانضم الثنائي المحترف خارجياً لاعب لانس الفرنسي سعود عبدالحميد، ولاعب رويال أنتويرب البلجيكي مروان الصحفي لمعسكر الأخضر بجدة عقب فراغهما من المشاركة مع نادييهما في مباريات الدوري الفرنسي والبلجيكي، فيما سينضم لاعب لوزان السويسري مهند آل سعد غدا (الإثنين) عقب نهاية مشاركته مع فريقه ضد يونغ بويز في الدوري السويسري اليوم (الأحد).