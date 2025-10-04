واصل المنتخب الوطني مساء اليوم (السبت) تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم تقسيمة على كامل الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، شارك الثنائي أيمن يحيى ومحمد سليمان في التدريبات الجماعية برفقة زملائهما.ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ (الأحد) بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساء.يُذكر أن المدير الفني رينارد استدعى (27) لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، ومن ثم تم استدعاء مدافع النصر عبدالإله العمري لمعسكر الأخضر.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يوجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.