في خطوة تعكس الثقة بخبرة المهاجم المخضرم، وجّه المدير الفني للمنتخب المغربي الرديف طارق السكتيوي الدعوة إلى عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي الشباب السعودي، للانضمام إلى المعسكر الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس العرب 2025، المقرّر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.وبرغم غيابه عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة عضلية في الفخذ الخلفي، فإن السكتيوي أبدى اطمئنانه إلى الحالة الصحية لحمد الله، معبّراً عن ثقته في قدرته على التعافي السريع والعودة بقوة قبل موعد البطولة، التي يعوّل فيها المنتخب المغربي على خبرته التهديفية الكبيرة.ويُنتظر أن تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مرحلة حاسمة في برنامج تأهيل اللاعب، إذ تمنحه فرصة كافية لاستعادة جاهزيته قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه الشباب بالأهلي السعودي في 17 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.وتُعد دعوة حمد الله بمثابة رسالة دعم فنية ومعنوية من الجهاز الفني المغربي، لما يمثّله اللاعب من قيمة هجومية مميزة وخبرة قارية يمكن أن تصنع الفارق في الاستحقاقات المقبلة.