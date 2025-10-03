واصل منتخبنا الوطني السعودي مساء اليوم (الجمعة) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب إندونيسيا الأربعاء القادم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على كامل الملعب.على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في التدريبات الجماعية برفقة زملائه، فيما اكتفى الثنائي أيمن يحيى ومحمد سليمان بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.كما انتظم عبدالإله العمري في معسكر الأخضر مساء اليوم، بعد استدعائه من المدير الفني أمس، وشارك في التدريبات الجماعية.ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ (السبت) بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السابعة مساءً.