هاجم البرازيلي أنتوني، مهاجم ريال بيتيس، ناديه السابق مانشستر يونايتد، بسبب ما وصفه بـ«سوء المعاملة» التي تلقاها قبل رحيله عن الفريق.

وكان الدولي البرازيلي قد انضم إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، قبل أن يتم انتقاله بشكل دائم هذا الصيف مقابل 22 مليون يورو.

وخلال الفترة الفاصلة بين عودته إلى مانشستر يونايتد وانضمامه مجدداً إلى بيتيس، تم استبعاده من تدريبات الفريق الأول بقرار من المدرب روبن أموريم، وأُجبر على التدرب منفرداً، كما لم يُدرج في قائمة الفريق للجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

وقال أنتوني في تصريحات لشبكة «ESPN Brasil»: «انظروا، أنا لست من النوع الذي يثير الجدل أو يذكر الأسماء، لكنني أعتقد أنه كان هناك نوع من قلة الاحترام تجاهي في مانشستر يونايتد، بل وحتى بعض الوقاحة، لم يكن أحد يحييني حتى بصباح الخير أو مساء الخير».

وأضاف: «على أية حال، هذا أصبح من الماضي، لن أعطي تلك الأمور أهمية أكبر من اللازم، الآن أنا هنا في بيتيس، أعيش حياتي، وهذا هو الأهم بالنسبة لي».

وعن سبب عدم تأقلمه مع مانشستر يونايتد في وجود المدرب أموريم، قال: «أنا شخص يتحمل مسؤولياته، أعتقد أن بعض الأمور خارج الملعب أثّرت عليّ كثيراً، أعرف قدراتي جيداً، لم أنضم إلى منتخب البرازيل أو أشارك في كأس العالم عبثاً».

وختم تصريحاته قائلاً: «في النهاية، أتحمّل مسؤولية عدم التأقلم كما كنت أطمح، لكنني دائماً أحاول رؤية الجانب المشرق من كل تجربة، مروري بهذه المرحلة كان ضرورياً لأرى نفسي بشكل أعمق».