بعد أداء مشرف قدمه منتخبنا الوطني للشباب سرقت ركلة جزاء في الوقت القاتل أحلام نجوم الأخضر في التأهل لثمن نهائي مونديال تشيلي بعد الخسارة بصعوبة من نيجيريا بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد فيسكال بمدينة تالكا التشيلية ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، والتي شهدت أيضاً مواجهة النرويج وكولومبيا وانتهت بالتعادل السلبي.أحرز أهداف نيجيريا الثلاثة كل من: نصيرو صالحو (د: 10)، آموس أوتشوتشي (د: 38)، دانيال بامي (د: 90+4)، فيما أحرز هدفي منتخبنا الوطني كل من: عمار اليهيبي (د: 21)، وطلال حاجي (د: 51).وقدم الفريقان مباراة مثيرة في تالكا، حيث افتتحت نيجيريا التسجيل عبر نصيرو صالحو، فيما أحرز عمار اليهيبي هدف التعادل للسعودية، قبل أن يضيف آموس أوتشوتشي الهدف الثاني للنسور، لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2-1.وبعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل طلال حاجي، الذي دخل بديلا، هدف التعادل للسعودية برأسية قوية مستغلًا تمريرة رائعة من محمد برناوي، ليبقى اللقاء مشتعلًا حتى الدقائق الأخيرة.وفي اللحظات الأخيرة، حصلت نيجيريا على ركلة جزاء نفذها دانيال بامي بنجاح ليمنح فريقه الفوز 3-2. وبهذا الانتصار، تقدمت نيجيريا نحو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما بقي منتخبنا الوطني بدون نقاط.وفي اللقاء الآخر، تعادل منتخبا النرويج وكولومبيا بدون أهداف بعد مباراة مثيرة من الطرفين وكاد لاعب كولومبيا نيسر فياريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 30 بتسديدة يسارية مرت بجانب القائم، قبل أن يهدر زميله ييمار موسكيرا فرصة محققة بضربة رأسية اصطدمت مباشرة بالحارس النرويجي إينار فوسكانغر، وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الكولومبي من ضغطه بحثًا عن هدف الفوز، لكن براعة الحارس فوسكانغر حالت دون ذلك مجدداً، بعدما تصدى بأطراف أصابعه لتسديدة قوية من جويل روميرو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.وبهذه النتيجة يتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما منتخب نيجيريا بثلاثة نقاط وبقي منتخبنا الوطني بدون نقاط، وفي الجولة الأخيرة سيلاقي الأخضر السعودي نظيره النرويج، فيما يلتقي كولومبيا منتخب نيجيريا في ختام لقاءات دور المجموعات.