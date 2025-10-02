أعرب نجم فريق النصر والمنتخب السعودي عبدالله الخيبري عن سعادته بالفوز على الزوراء العراقي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.وقال عبدالله الخيبري صاحب الهدف الأول وأفضل لاعب بالمباراة في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «نشكر الجماهير الحاضرة التي صنعت أجواءً جميلة في الملعب، ونشكر الجماهير التي ساندتنا، مباراة كانت صعبة ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الفوز والنقاط الثلاث، نمر بفترة جميلة والقادم سيكون أفضل بإذن الله».واختتم الخيبري حديثه قائلاً: «بالنسبة لنا نحن معتادون على اللعب في مباريات بمثل هذه الأجواء الجماهيرية، وحققنا الفوز ولله الحمد».وكان عبدالله الخيبري ساهم بفوز فريقه بتسجيله الهدف الأول وهو الهدف الشخصي الأول له بعد عامين والثالث في مسيرته الكروية وجميعها مع النصر، إذ لم يتمكن من التسجيل مع فريقه السابق الشباب والذي لعب معه لمدة عامين ولم يصنع أي هدف، وفي المنتخب الوطني اكتفى بصناعة هدف واحد فقط دون أن يهز الشباك.وكان الخيبري افتتح سجله التهديفي مع النصر في 13 مارس 2023 أمام أبها، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم أحرز هدفه الثاني في شباك الحزم يوم 2 سبتمبر 2023، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، حينما انتهت المباراة بفوز النصر 5-1، ليصوم عامين عن التهديف إلى أن وضع بصمته التهديفية أمس على أول أهدافه في البطولات الخارجية وثالث هدف في مسيرته الكروية.