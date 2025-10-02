أشاد مدرب فريق النصر جورجي جيسوس بانضباط لاعبيه الدفاعي بعد أن حققوا الفوز على الزوراء العراقي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس (الأربعاء) ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء والذي نشره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه في الشبكة العنكبوتية: انتصار صعب في أجواء جماهيرية رائعة، أمام فريق محترم وسريع وشرس جعل المباراة معقدة لنا، وهو تماماً ما كنا نتوقعه. كنا نعلم أنه للفوز هنا يجب أن نكون منظمين بشكل جيد جداً، وهذا ما قمنا به.واختتم جيسوس حديثه قائلاً: «في النهاية فوزنا ليس بسهولة، بل لأننا كنا الفريق الأفضل. صنعنا ثلاث فرص وسجلنا هدفين. مرة أخرى، أهنئ اللاعبين لأنهم كانوا منظمين دفاعياً بشكل ممتاز».من جانبه، أعرب مدرب الزوراء عبدالغني شهد عن فخره بأداء فريقه رغم الخسارة. وقال: «خسرنا المباراة، لكن في الوقت نفسه أود أن أشكر اللاعبين على الأداء الشجاع الذي قدموه أمام فريق كبير».وأوضح عبدالغني قائلاً: «مباريات دور المجموعات تختلف عن الأدوار الإقصائية، ونحن ندرك تماماً أن على الزوراء التأهل إلى الدور القادم، وهذا لا يجب أن يكون بالضرورة على حساب النصر».واختتم عبدالغني حديثه قائلاً: «حاولنا أن نقدم أداء يليق باسم الزوراء وكرة القدم العراقية، وأعتقد أننا قدمنا مباراة مقبولة».وسيحاول الزوراء التعويض عندما يحل ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي في الجولة الثالثة، بينما يلتقي النصر مع غوا الهندي.