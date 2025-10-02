سهرة كروية ينتظرها عشاق السعودية عندما يواجه منتخبنا الوطني للشباب نظيره منتخب نيجيريا عند تمام الساعة الثانية من فجر (الجمعة) على استاد فيسكال بمدينة تالكا التشيلية، ضمن لقاءات المجموعة السادسة لمونديال تشيلي تحت 20 عاماً.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن خسر بصعوبة من منتخب كولومبيا بهدف دون مقابل، وقدم شباب الأخضر مستوى أكثر من جيد، ولم يوفقه الحظ في الخروج بالتعادل على أقل تقدير، ويسعى في لقائه أمام نيجيريا لحصد النقاط الثلاث، وإحياء آماله في التأهل للدور الثاني. ويعتمد البرازيلي ماركوس سواريز على طريقة 4 – 2 – 3 - 1 بوجود ثامر الخيبري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي زياد الغامدي وراكان الغامدي وسعد حقوي، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس حامد الشنقيطي وأمامه رباعي الدفاع نواف الغليميش ومحمد برناوي وسعود هارون وعواد أمان، فيما يتواجد في المحور الثنائي بسام هزازي وفرحة الشمراني.فيما يدخل منتخب نيجيريا هذا اللقاء بعد أن خسر من النرويج بهدف دون مقابل، جاء الهدف عن طريق راسموس هولتن من نقطة الجزاء، ويسعى في هذا اللقاء لتحقيق الانتصار للمنافسة مجدداً على خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، ويبرز في المنتخب النيجيري قائده المدافع دانييل بامي، البالغ من العمر 19 عاماً، وله ثلاث مشاركات دولية مع المنتخب الأول، الذي يخوض نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الثانية بعد أن قاد منتخب «النسور الطائرة» إلى ربع النهائي في الأرجنتين 2023.