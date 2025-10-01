بالدي
أعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عن تلقي الظهير الأيسر اليخاندرو بالدي الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في تمثيل الفريق بداية من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة تلقى دفعة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على ضوء إعلان النادي عودة أليخاندرو بالدي بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة.

الظهير الأيسر تعافى من إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية التي أبعدته عن بداية الموسم، وبات جاهزاً للظهور من جديد.

اللاعب الشاب شارك في التدريبات الأخيرة مع زملائه، وقد يمنحه المدرب بعض الدقائق الليلة، لإعادته تدريجياً إلى أجواء المباريات، في ظل أهميته الكبيرة كأحد العناصر الأساسية في تشكيلة البلوغرانا.
