رصدت إدارة نادي الوحدة مكافأة مالية للاعبي الفريق الكروي الأول في حال تحقيق الفوز على فريق الفيصلي السبت القادم بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري يلو، وتهدف الإدارة الوحداوية لرفع معنويات اللاعبين وإيقاف مسلسل الخسائر وإهدار النقاط.من جانبه، أبلغ الجهاز الإداري بالفريق الوحداوي جميع اللاعبين بأن إدارة النادي، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهزائم المتلاحقة للفريق الكروي وتذيله ترتيب فرق دوري يلو بدون نقاط، وسوف تتخذ خطوة جريئة بغربلة الفريق خلال فترة التوقف القادمة، حيث سيتم إبعاد 6 لاعبين من العناصر التي لا ترغب في تطوير مستواها واستبدالهم بآخرين من فريق الوحدة تحت سن ٢١ سنة، إذ تم التنسيق مع المدرب عيسى المحياني لترشيح البدلاء.يذكر أن فريق الوحدة خسر في دوري يلو الثلاث المباريات الماضية أمام العلا بخماسية نظيفة، وجدة 1/2، والدرعية بهدفين مقابل لا شيء، ويحتل الفريق الوحداوي المركز الأخير دون نقاط.