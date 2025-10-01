يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره التحضيري بجدة غدا الخميس، استعداداً لمواجهتي إندونيسيا الأربعاء القادم الساعة 8:15 مساء، والعراق الثلاثاء 14 أكتوبر القادم 10:30 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك)، إذ سيعقد المدرب رينارد اجتماعاً مع اللاعبين من أجل الحديث عن برنامجه الفني للمواجهتين الحاسمتين قبل انطلاقة الحصص التدريبية بالمعسكر الحالي.وأعلن المدرب رينارد قائمة اللاعبين لمباراتي إندونيسيا والعراق ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال 2026 وضمت القائمة كلاً من: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد النجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، نواف بوشل، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح أبو الشامات، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان، ويسعى المدرب رينارد لتجهيز الأخضر لمباراتي إندونيسيا والعراق القادمتين من أجل الوصول لكأس العالم 2026.وتقرر التحاق الثلاثي المحترف خارجيا كل من: لاعب نادي لانس الفرنسي سعود عبدالحميد الأحد القادم بعد انتهاء مشاركته مع فريقه ضد أوكسير السبت القادم الساعة 10:05 مساء، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، ولاعب رويال أنتويرب البلجيكي مروان الصحفي الأحد القادم، عقب فراغه من المشاركة في مباراة فريقه أمام سيركل بروج السبت القادم الساعة 9:45 مساء في الدوري البلجيكي، و لاعب لوزان السويسري مهند آل سعد الإثنين القادم، بعد نهاية مشاركته مع فريقه ضد يونج بويز الأحد القادم الساعة 3:00 عصرا.