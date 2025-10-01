يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاء مهماً عندما يلاقي مضيفه الزوراء العراقي عند تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم (الأربعاء)، وذلك على ملعب الزوراء بالعراق ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا2.يدخل فريق النصر هذا اللقاء متصدراً فرق المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه القوي على استقلول الطاجكستاني بخمسية نظيفة رغم أنه شارك بمجموعة كبيرة من اللاعبين الاحتياطيين، ويطمح في لقاء الليلة لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي والانفراد بصدارة المجموعة، لا سيما أنه غادر إلى العراق بكامل نجومه ما عدا القائد كريستيانو رونالدو الذي فضل الجهاز الفني إراحته.فيما يدخل فريق الزوراء هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر النصر، إذ انتصر الزوراء في اللقاء الأول على اغوا الهندي بهدفين دون مقابل جاءت عن طريق رزق هاني ونزار الرشدان بعد أن عانى كثيراً في اللقاء الذي لم يضمن نتيجته إلا في الوقت بدل الضائع عندما أحرز الرشدان هدف الاطمئنان، ويسعى في لإحداث المفاجأة وخطف النقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة لا سيما أنه مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور.وفي ذات المجموعة، يستضيف استقلول الطاجكستاني نظيره اغوا الهندي ويسعى أصحاب الأرض والجمهور للفوز والعودة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، فيما يطمح الفريق الهندي للخروج بنتيجة إيجابية قبل استضافته لنظيره فريق النصر (الأربعاء) 22 أكتوبر الحالي.انفوجرافيكالفريقان: الزوراء × النصرالتوقيت: 9:15مالملعب: نادي الزوراء بالعراق