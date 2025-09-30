يخشى عشاق نادي الوحدة من هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية في ظل الخسائر التي تلقاها في المباريات الثلاث، أمام العلا بخماسية نظيفة، وجدة 1/2، والدرعية بهدفين مقابل لاشيء، ويحتل الفريق الوحداوي المركز الأخير دون نقاط.وأجمع الشارع الوحداوي على أن المشكلة ليست في الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا، وإنما في الطريقة التي جلبت بها إدارة النادي لاعبين إمكاناتهم الفنية ضعيفة جدا، وتسريح العناصر الأساسية التي كانت تمثل الفريق في الموسم الماضي.وتعتبر مواجهة الفيصلي السبت القادم في المجمعة، ذات أهمية كبيرة للفريق الوحداوي الذي يتطلب منه الفوز للخروج من دوامة الهزائم، والسير على سكة الانتصارات من أجل الابتعاد عن المركز الأخير في سلم الدوري، فيما الخسارة من الفيصلي ستساهم في بقاء الفريق الوحداوي في المركز الأخير.