تعادل ممثل الوطن (الأهلي) مع مضيّفه الدحيل القطري 2/ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما (الإثنين) على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.أحرز هدفي الأهلي ماثيوس غونسالفيز (د:42) ورياض محرز (د:45+1)، فيما أحرز هدفي الدحيل أدميلسون جونيور (د:25) وكريستوف بياتيك (د:48).دخل الأهلي اللقاء برغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث وسيطر على مجريات اللقاء منذ بدايته، وسدد فرانك كيسيه كرة قوية مرت فوق القائم، ولعب إيبانيز كرة رائعة برأسه لكن الحارس آرثر ديسماس أبعدها لركلة زاوية، ورد الدحيل بتسديدة قوية من عادل بولبينا ولكن كرته مرت من فوق العارضة، ومن هجمة مرتدة سريعة نجح الدحيل في افتتاح التسجيل بعد أن وصلت الكرة إلى بولبينا الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة أرضية قوية لكنها ارتدت من القائم لتذهب لزميله أدميلسون جونيور الذي سددها في المرمى هدفاً أول للدحيل (د: 25).ومن هجمة منظمة للأهلي لعب علي مجرشي كرة عرضية أرضية ليصطدم فراس البريكان بالحارس ديسماس ليغادر الأخير الملعب للإصابة، ويحل بدلاً منه الحارس باوتيستا بيرك (د:37).وتمكن الأهلي من العودة للقاء بعد جملة فنية رائعة لتصل الكرة إلى ماتيوس غونسالفيز على الجانب الأيمن، ليراوغ المدافع بطريقة جميلة ويُسدد كرة قوية بيسراه نحو أسفل الزاوية الضيقة في المرمى (د:42)، ومن خطأ فادح من الحارس البديل باوتيستا تصل الكرة للنجم رياض محرز ليسددها مباشرةً في المرمى هدفاً ثانياً للأهلي (د:45+1).وخلال الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني، نجح الدحيل في معادلة النتيجة إثر كرة عرضية عالية عكسها جونيور من الجهة اليمنى نحو القائم القريب ارتقى لها كريستوف بياتيك، قبل أن يحوّلها برأسه مباشرة نحو أعلى الزاوية الضيقة في المرمى (د:48)، واستمر التعادل إلى أن أعلن الحكم الإماراتي عمر آل علي نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق كل من الفريقين تعادله الأول، ويصل الأهلي للنقطة الرابعة بعد فوزه في المباراة الماضية على ناساف الأوزبكي، فيما حصد الدحيل نقطته الأولى بعد خسارته من الهلال في الجولة الأولى.