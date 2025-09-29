حقق الغرافة القطري أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الحالية، بعد فوزه على ضيفه الشرطة العراقي 2/ 0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الإثنين) على استاد خليفة الدولي في الريان، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المسابقة.وجاء هدفا الغرافة عن طريق جوسيلو (د:48) وفرجاني ساسي (د:54).شهد اللقاء بداية قوية من الشرطة العراقي، إذ سدد مهاجمه السوري محمود المواس كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم إلى خارج الملعب، ثم سدد عبدالرزاق صبيحاوي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، ورد الغرافة عن طريق لاعبه خوسيه ماتو الذي استغل خطأ دفاعياً ليواجه المرمى ويسدد كرة قوية لكنها ارتدت من القائم.تحسن أداء الغرافة في الشوط الثاني من اللقاء ونجح في تسجيل هدف السبق الأول بعد أن استغل ياسين إبراهيمي الخطأ الدفاعي ومرر كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى خوسيلو الذي أودعها بدوره في الشباك (د:48)، ولم تمضِ الكثير من الدقائق حتى عزز الغرافة تقدمه بالهدف الثاني حينما انبرى ياسين إبراهيمي لتنفيذ كرة من ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان من الجهة اليمنى على رأس زميله فرجاني ساسي الذي حولها برأسه مباشرة إلى داخل الشباك (د:54)، واستمرت النتيجة على حالها لينجح الغرافة في المحافظة على تقدمه حتى صافرة النهاية.وبهذه النتيجة يحقق الغرافة فوزه الأول ويحصد أول ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة.