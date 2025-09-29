يدخل الفريق الهلالي مباراته أمام ناساف كارشي الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو يتسلح بسجل مميز أمام الأندية الأوزبكية.وكان الزعيم بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتحقيق الفوز على فريق الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، وقبل انطلاقة لقاء الهلال ضد ناساف كارشي، الذي سيقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، فإن الفريق الهلالي يملك سجلاً تاريخياً كبيراً في مواجهاته السابقة أمام الأندية الأوزبكية، حيث فاز في 15 مواجهة خلال 24 مباراة، مقابل 6 تعادلات و3 خسائر فقط.وقد بدأ الهلال أولى مواجهاته مع أندية أوزبكستان عام 1988، حيث التقى نافباهور ضمن ربع نهائي بطولة آسيا لأبطال الدوري، وفاز «الزعيم» بنتيجة (2-1)، في حين لعب المواجهة الثانية بعد 18 عاماً، حيث لعب أمام ماشال في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد، وحقق الفوز بخماسية نظيفة ذهاباً، قبل أن يخسر 2-1 إياباً في طشقند، ويعتبر فريق باختاكور أكثر الأندية الأوزبكية لعباً أمام الهلال، وجاءت مواجهات الهلال مع الأندية الأوزبكية على النحو التالي:واجه الزعيم فريق بونيودكور الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عام 2010، وتفوق بثلاثية نظيفة، ثم التقى الفريقان مرة أخرى في نسخة 2014، وفاز ذهاباً وإياباً بنتيجة (1-0) و (3-0)، ثم واصل الهلال تفوقه أمام الأوزبك، حين فاز على لوكوموتيف طشقند (3-1) و (2-1) في دور المجموعات عام 2015. ولعب الهلال مع باختاكور في دور المجموعات خلال نسخة 2016، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وفاز الهلال إياباً بنتيجة (4-1)، وفي ثمن النهائي، واجه الزعيم نظيره لوكوموتيف، وتعادلا سلبياً في الذهاب، وفاز الفريق الأوزبكي في الإياب بهدفين مقابل هدف، وعاد الهلال لمواجهة فريق باختاكور في نسخة البطولة القارية عام 2020 خلال مرحلة دور المجموعات، وتفوق الهلال ذهاباً (2-1)، فيما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي، وفي عام 2021، لعب «الأزرق» مع فريق أجمك الأوزبكي، وتعادل (2-2) ذهاباً وفاز الهلال في الإياب بثلاثية نظيفة، وفي عام 2024، واجه الهلال فريق نافباهور في مرحلة المجموعات، وتعادلا (1-1) ذهاباً، وفاز الهلال بثلاثية نظيفة إياباً، وكانت آخر المواجهات مع الأندية الأوزبكية في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، في دور الـ(16)، حيث خسر «الهلال» من فريق باختاكور على ملعبه بهدف نظيف، وفاز الزعيم برباعية نظيفة خلال مباراة الإياب.