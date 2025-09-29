أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد سحب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بعد 3 أشهر من الآن، حيث ستقام القرعة يوم الخميس 2 أكتوبر عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ماليزيا.المراسم، التي ستُقام في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، ستشهد توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة على أربع مجموعات في النسخة السابعة من البطولة، والمقرر انطلاقها في 7 يناير 2026.السعودية، التي تستضيف البطولة للمرة الأولى وتأهلت مباشرة بصفتها المضيف، تنضم إلى 15 منتخباً آخر تأهلوا من التصفيات التي اختُتمت في وقت سابق من هذا الشهر، مع جميع الأبطال الخمسة السابقين، العراق واليابان وجمهورية كوريا والسعودية، وأوزبكستان، سيكونون حاضرين، إلى جانب أستراليا والأردن، حيث تُعتبر هذه المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع النسخ، في المقابل، نجح كل من قيرغيزستان ولبنان في حجز مقعدهما للمرة الأولى في النهائيات.وبصفتها الدولة المضيفة، تتصدر السعودية المستوى الأول، بينما تم توزيع المنتخبات الـ15 الأخرى على أربعة مستويات وفق نظام نقاط يستند إلى ترتيبها النهائي في النسخ الثلاث الماضية من النهائيات، وجاء توزيع المستويات على النحو التالي (مع الإشارة إلى الترتيب بين قوسين):المستوى الأول: السعودية، أوزبكستان، اليابان، العراق.المستوى الثاني: جمهورية كوريا، فيتنام، أستراليا، قطر.المستوى الثالث: تايلند، الأردن، الإمارات، إيران.المستوى الرابع: الصين، سورية، قيرغيزستان، لبنان.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، على أن يُقام النهائي يوم 25 يناير 2026.