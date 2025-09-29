أكمل منتخبنا الوطني للشباب استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام كولومبيا عند تمام الساعة الثانية من فجر غدٍ الثلاثاء في مستهل مشواره في كأس العالم 2025 تحت 20 عاماً والمقامة حالياً في تشيلي.وشهد المران الأخير للأخضر حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والذي اجتمع مع الجهازين الإداري والفني للوقوف على آخر استعدادات المنتخب لأولى مبارياته في المونديال، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء وطبقت العديد من الجمل التكتيكية، فيما اختتم المدير الفني ماركوس سواريز المران بالتدريبات على الكرات الثابتة وتنفيذ بعض الخطط الفنية الخاصة بالمواجهة.يذكر أن المنتخب السعودي جاء في المجموعة السادسة وسيواجه في ثاني لقاءاته منتخب نيجيريا عند تمام الساعة الثانية من فجر الجمعة القادم، ويختتم لقاءات دور المجموعات بمواجهة منتخب النرويج عند تمام الساعة الثانية من فجر يوم الإثنين.