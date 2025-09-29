يخوض ممثلا الوطن فريقا الأهلي والهلال لقاءين مهمين، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثاني لدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحل الهلال ضيفاً على ناساف الأوزبكي 4:45 مساءً، فيما يلتقي الأهلي مضيفه الدحيل القطري الساعة 9:15 مساءً.على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، يدخل الأهلي لقاءه أمام مضيفه الدحيل القطري متصدراً ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بنتيجة 4/‏ 2، ويطمح الأهلي لتحقيق رقم مميّز من خلال لقاء الليلة إذ لم يخسر في آخر 19 مباراة على المستوى القاري، وسيعادل في حال تجنّبه الخسارة اليوم الرقم القياسي المسجل باسم الهلال وأولسان اتش دي، كما يسعى لتحقيق الفوز التاسع على التوالي لا سيما أنه يملك قوة هجومية بقيادة الثلاثي رياض محرز وإنزو ميو وإيفان توني.فيما يدخل فريق الدحيل القطري هذا اللقاء بعد خيبة الأمل لعدم حصوله على نقطة على الأقل أمام مضيفه الهلال في الجولة السابقة، التي شهدت ريمونتادا هلالية بنتيجة 1/‏ 2، وقدم فريق الدحيل أداءً مميزاً يجعله يطمح في النقاط الثلاث لمواجهة الليلة.وفي الملعب المركز في قرشي الأوزبكية، يواجه الهلال نظيره ناساف الأوزبكي، ويطمح الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في البطولة رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها لاسيما بعد الإصابات التي ضربت الفريق وكان آخرها للمهاجم داروين نونيز.ورغم أن هذه ستكون المواجهة الأولى بين ناساف والهلال، فإن سجل الفريق الأوزبكي أمام الفرق السعودية لا يدعو للقلق، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في 8 مباريات، وخسر آخر أربع مواجهات على التوالي. لكن في المقابل، يملك ناساف رقماً مميزاً على أرضه، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 11 مباراة خاضها بدوري أبطال آسيا (5 انتصارات و6 تعادلات)، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات منها، كما لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي من اللقاءات الأخرى، وسيتعين على ناساف إظهار صلابة دفاعية أمام فريق الهلال الذي اعتاد الفوز في أولى مبارياته خارج أرضه في كل من النسخ الخمس الأخيرة من البطولة.ناساف الأوزبكي × الهلال السعودي4:45 مساءًالدحيل القطري × الأهلي السعودي9:15 مساءًمباريات اليوم