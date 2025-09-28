أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين لمباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 أمام إندونيسيا والعراق اللتين ستقامان على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وضمت القائمة كلاً من؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد النجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، نواف بوشل، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح أبو الشامات، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.