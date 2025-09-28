يخوض المنتخب السعودي للشباب مواجهة قوية أمام نظيره كولومبيا الساعة 2:00 من فجر بعد غدٍ (الثلاثاء)، على استاد فيسكال بمدينة تالكا التشيلية، في أولى مبارياتهما ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي.يدخل الأخضر السعودي منافسات المونديال بعزيمة ورغبة قوية لتشريف الوطن، بعد أن تألق في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين، حينما حلّ وصيفاً للبطل، وكان منتخبنا الوطني أقام معسكراً إعدادياً للمونديال على مرحلتين، الأولى كانت في البرازيل، وانتصر الأخضر على منتخب تشيلي بهدفين لهدف في اللقاء الودي الذي جمعهما، فيما كانت الثانية في باراغواي، وتعادل في اللقاء الودي مع منتخب باراغواي بهدف لكل منهما، قبل أن يخسر من المكسيك بهدفين لهدف.كما اختبر منتخبنا الوطني نفسه في بطولة خوفو الدولية 2025 في مصر، حيث واجه كولومبيا والبرازيل والنرويج. خسر 1-2 أمام كولومبيا، قبل أن يتعادل 1-1 مع البرازيل و0-0 مع النرويج، ليكسب «الأخضر الشاب» خبرة دولية قيّمة.ويعتمد المدرب البرازيلي ماركوس سواريس على الانضباط الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهذا ما حدث في البطولة القارية، بعدما اجتاز دور المجموعات الصعب وتفوق على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في نصف النهائي قبل أن يخسر أمام أستراليا في المباراة النهائية.وحافظ سواريس على ثقته بالتشكيلة التي بلغت نهائي البطولة القارية، حيث يعتمد على الحارس حامد الشنقيطي، ولاعبي الوسط بسّام هزازي وسعد حقوي، وثلاثي الهجوم عمار اليهيبي وطلال حاجي وثامر الخيبري.