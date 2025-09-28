يخوض فريق الوحدة الإماراتي لقاء صعباً خارج أرضه عندما يحل ضيفاً على تراكتور الإيراني عند تمام الساعة الساعة الـ7:00 من مساء غدٍ الإثنين على استاد ياديغار إمام في تبريز ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.ويدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على الاتحاد 2-1 في أبوظبي، في حين تعادل تراكتور مع شباب الأهلي 1-1 في دبي، ورغم انتصار الوحدة في الجولة الأولى، فإن الأرقام التاريخية تصب في مصلحة تراكتور، إذ لم يتعرض ممثّل مدينة تبريز لأي خسارة على أرضه أمام فرق من الإمارات في البطولة (4 انتصارات وتعادلين).كما لم يواجه تراكتور صعوبة في التسجيل على أرضه قارياً، إذ هز الشباك في آخر 9 مباريات له بدوري أبطال آسيا. لكنه في المقابل، فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات على التوالي، محققاً فوزاً واحداً فقط (تعادل واحد وخسارتين).أما الوحدة فلم يحقق أي فوز في زياراته السابقة إلى إيران، إذ تعادل مرتين وخسر 4 مرات، بينما جاء فوزه على الاتحاد ليشكل أول انتصار له في مباراة افتتاحية بالبطولة منذ عام 2007، ورغم هذه المعطيات، فإن التغلب على الاتحاد منح الوحدة دفعة معنوية كبيرة سيدخل بها مواجهة تبريز بثقة عالية.وتقام الجولة الثالثة من منافسات الغرب يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، إذ يلتقي يوم 20 الوحدة مع الدحيل في أبو ظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، ويوم 21 يلتقي شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، وتقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.