تلقى فريق الشباب دفعة معنوية كبيرة بعودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن الملاعب أخيرا. وشارك حمدالله في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة النهضة العُماني في دوري أبطال أندية الخليج الأربعاء القادم، وسط متابعة دقيقة من الجهازين الفني والطبي، حيث اكتفى بتمارين تأهيلية خفيفة تمهيدًا لعودته التدريجية.وتشكل عودة النجم حمدالله التي تأتي في توقيت مهم بالنسبة للشباب، الذي يسعى لتقديم صورة مغايرة في البطولة الخليجية بعد تعثراته الأخيرة محليًا، حيث تعوّل الجماهير على خبرته التهديفية لإحداث الفارق في مواجهة النهضة العماني المرتقبة.