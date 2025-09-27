جامعة الملك فهد تتوج ببطولة الشطرنج

حقّقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لقب بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للشطرنج، ضمن الموسم الـ16 لبطولات الاتحاد، التي استضافتها جامعة حائل على مدار ٣ أيام.

وتوج وكيل جامعة حائل الدكتور زيد الشمري، وممثل الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية مدير البطولة علي المنيع الفائزين بالمراكز الأولى في المدينة الجامعية.

ونالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الأول والميداليات الذهبية، وجاءت جامعة أم القرى في المركز الثاني، إذ نال لاعبوها الميداليات الفضية، وفي المركز الثالث جامعة القصيم وحققت الميداليات البرونزية.