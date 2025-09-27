اكتفى منتخبنا الوطني السعودي تحت 17 عامًا بوصافة المجموعة الثانية بعد خسارته أمام العراق بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد حمد الكبير بالنادي العربي بدولة قطر، وذلك في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا.وبهذه النتيجة، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط متصدرًا المجموعة، فيما جاء المنتخب السعودي ثانيًا بـ6 نقاط، ليتأهلا معًا لنصف النهائي، وسيواجه العراق ثاني المجموعة الأولى، بينما يلتقي المنتخب السعودي مع متصدرها.وفي المباراة الأخرى لحساب نفس المجموعة، تغلّب المنتخب الكويتي على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافيًا للكويت لمواصلة المشوار، حيث توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث، فيما ودّع المنتخب البحريني البطولة دون أي نقطة بعد 3 هزائم متتالية.سجل المنتخب العراقي هدفيه مبكرًا في الشوط الأول عبر حيدر عدنان (د3) بعد خطأ من الحارس السعودي، ثم أضاف زين العابدين الربيعي الهدف الثاني (د5). ونجح المنتخب السعودي في تقليص الفارق بالشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها ناصر الفيحاني (د71)، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليظفر العراق بالصدارة.وستختتم مساء اليوم السبت دور المجموعات للمجموعة الأولى.. إذ سيلتقي الإمارات بمنتخب قطر لتحديد الأول والثاني وذلك عند تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب حمد الكبير، وفي ذات التوقيت يلتقي عمان بمنتخب اليمن في لقاء تحصيل حاصل بعد أن فقدا فرصة المنافسة على التأهل لدور نصف النهائي.