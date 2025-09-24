من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي رينارد الأسبوع الحالي، قائمة لاعبي «الأخضر» الذين سينضمون للمعسكر التحضيري بجدة؛ استعداداً لخوض المباراتين الحاسمتين أمام منتخب إندونيسيا الأربعاء 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساءً، وضد العراق يوم الثلاثاء 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم مع العراق وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان بحسب القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي.وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقتين للتأهل مباشرة للمونديال، إلى جانب المنتخبات الستة التي سبق لها أن خطفت بطاقات التأهل المباشر في تصفيات الدور السابق، وستكون بطاقة التأهل للمنتخب «المتصدر» عن كل مجموعة، في حين سيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في كل مجموعة لخوض مباراة إقصائية، ثم الفائز يواصل رحلته من خلال الملحق العالمي.يذكر أن المنتخبات الآسيوية التي ضمنت التأهل لكأس العالم 2026 مباشرةً هي اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والأردن، وأوزبكستان.