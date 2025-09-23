أكد نجم فريق الخلود هتان باهبري أن اليوم الوطني الخامس والتسعين تحت شعار «عزنا بطبعنا» يعتبر ذكرى مجيدة، لتوحيد بلادنا الغالية.وقال: «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يشهد وطننا الغالي تطورا كبيرا بجميع المجالات في ظل رؤية المملكة 2030، التي تسير بشكل رائع نحو تطور مختلف لوطننا الغالي، الذي يحتفل بذكرى اليوم الوطني».وأضاف: «يأتي اليوم الوطني في كل عام لنفخر ببلادنا الغالية، ففي كل عام تحقق بلادنا نجاحات عظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود».واختتم باهبري حديثه بقوله: «نحتفل في اليوم الوطني بالإنجازات المتميزة والتاريخية لهذا الوطن الغالي الذي شرفه الله عز وجل بخدمة دينه واحتضان الحرمين الشريفين. كما يجسد صوراً من الذكريات الجميلة والملاحم الكبرى التي صنعها الأجداد وأكملها الأحفاد، ونفخر بوطن كل يوم يشهد التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية».