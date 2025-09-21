استطاع البطل عبدالله أيمن كامل مقارعة الكبار في رياضة سباقات الفورمولا4، ونجح في التفوق عليهم رغم صغر سنّه من خلال مشاركات عديدة، ليصبح نجماً سعودياً لامعاً، حقق العديد من الإنجازات للمملكة، ولفت أنظار المهتمين برياضة السيارات التي تشهد الإثارة والندية.«عكاظ» التقته، وتحدّث عن جوانب عدة تتعلق بعشقه لرياضة السيارات والإنجازات التي حققها.• بدايةً حدثنا عن نفسك، وعن انطلاقتك في رياضة السيارات؟•• عبدالله أيمن كامل، مواليد جدة عام 2008،أعشق رياضة السيارات، وأولى مشاركاتي في رياضة الكارتينغ عام 2022 على حلبة ذا تراك في جدة في فئة الجونيور.• ما أكبر تحدٍّ واجهك منذ أن بدأت متسابقاً؟•• كل خطوة لها تحدياتها، عموماً يجب العمل بجهد كبير، وبجدية كاملة لتجاوز التحديات، ومن إحدى الصعوبات كانت قيادتي لسيارة في المطر، إذ كانت جديدة بالنسبة لي، لكن الآن بعد التدريب المستمر أصبحت استمتع جداً في القيادة في الأجواء الماطرة.• ما أهم السباقات التي حققت فيها إنجازات كبيرة في رياضة السيارات؟•• بطل المملكة 2022 في فئة الجونيور IAME، وبطل المملكة في فئة السينيور 2023 فئة السينيور ROTAX، بطل الألعاب السعودية 2023. وحصلت على المركز الثالث في الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط التي أقيمت في الإمارات.• ما موقع السعودية في رياضة السيارات؟•• بالتأكيد رياضة كرة القدم هي الأولى في المملكة، لكن الشعب السعودي لديه أيضاً شغف عالٍ بالسيارات والسباقات، واستضافة السعودية لأهم السباقات العالمية لعبت دوراً كبيراً جداً في رفع الوعي والاهتمام برياضة السيارات.• كيف تستعد لكل سباقات رياضة السيارات؟•• أحافظ على نظام غذائي صحي بشكل يومي، وعند الوصول للحلبة نبدأ في المشي سيراً على الأقدام على الحلبة، ثم ينطلق التدريب، وبين الجولات نقوم بمراجعة القيادة، والتحليل من أجل القيادة والأداء بشكل أفضل.• ما نصيحتك للمتسابقين القادمين في رياضة السيارات؟•• البدء في الخطوة الأولى من خلال رياضة «الكارتنغ»، وعلى الشباب القادمين لرياضة السيارات الانضمام لأكاديمية أسد في حلبة ذا تراك في جدة• ما حلمك؟•• الوصول إلى الفورمولا 1، وأن أكون خير سفير لبلادي في رياضة السيارات.• موقف لا تنساه في أحد السباقات..•• سباق الفورمولا4 على حلبة بول ريكارد، إذ انطلقت من المركز 21، وحصلت على المركز الثالث عشر.• مَن هم أبرز الداعمين لك؟•• أشكر والدي ووالدتي لتشجيعي بشكل كبير، وكذلك الاتحاد السعودي للسيارات؛ لإعطاء الفرصة للشباب للمشاركة في رياضة السيارات.• حدِّثنا عن أهدافك وطموحاتك المستقبلية..•• التركيز على الفورمولا 4 ما بين الشرق الأوسط، وأوروبا.• كلمة توجهها بمناسبة اليوم الوطني السعودي؟•• اليوم الوطني السعودي 95 يوم فخر واعتزاز لكل مواطن، ونفاخر بتاريخ عظيم صنع المجد للأجيال القادمة، ودام عزك يا وطننا الغالي، وكل عام والمملكة في رفعة وازدهار.