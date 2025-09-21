تَوّج الأميران سعود وشقران ابنا الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، الفائز عبدالعزيز بن مساعد سالم السالم، مالك الفرس «تعجب»، بجائزة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، ضمن بطولة الخيّالة لموسم الطائف الصيفي؛ سباقات اليوم الوطني للخيل المبتدئة، والذي أقيم السبت الماضي بالطائف، بحضور عدد من ملّاك الخيل والمهتمين برياضة الفروسية.من جهتها، ثمّنت إدارة ميدان الملك خالد للفروسية دعم الأمير عبدالله بن سعود المتواصل لرياضة الفروسية، وأوضحت أن ذلك يأتي بتشجيع ولاة الأمر لرياضة الفروسية، وحرص الأمير عبدالله الدائم على دعم ملّاك الخيل.وفي نهاية الحفل، قدّم الأميران سعود وشقران الشكر والتقدير لإدارة النادي على حسن التنظيم وإنجاح الحفل.