تقام مساء اليوم الأحد 3 لقاءات ضمن مواجهات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يحل الاتفاق ضيفاً ثقيلاً على مضيفه الباطن (6:30م)، ويستضيف الرائد نظيره الأخدود (6:35م)، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة مثيرة تجمع الفيصلي بضيفه التعاون التاسعة مساءً.على ملعب نادي الباطن، يخوض فريق الاتفاق لقاء سهلاً أمام مضيفه الباطن والذي يعاني الأمرّين في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ تلقى خسارتين في أول جولتين أمام الجبلين والرائد وبذات النتيجة 1/‏ 2، ويبرز في الفريق حارسه مزيد فريح ومدافعه سيمون فاليت ومهاجمه عبدالله ديابي.وعلى ملعب نادي الرائد ببريدة وفي مواجهة متكافئة يسعى الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز ضيفه الأخدود والتأهل لدور الـ16، سعياً لإثبات أن هبوطه لدوري يلو مجرد كبوة جواد وأن مكانه بين الكبار وحتماً سيعود، فيما يطمح الأخدود للفوز لرفع الروح المعنوية للفريق بعد التعثر في دوري المحترفين إذ خسر في الجولات الثلاث الأولى.وعلى ملعب مدينة المجمعة، وفي قمة لقاءات الليلة يستضيف الفيصلي نظيره التعاون، في لقاء يحمل الكثير من الذكريات الجميلة لفريق الفيصلي الذي ينافس في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث يُعد لقاء الليلة هو أول لقاء يجمع بينهما في كأس الملك بعد النهائي الشهير الذي جمع بينهما في نسخة 2020 - 2021 والذي انتصر فيه الفيصلي بنتيجة 3/‏ 2، ويطمح كل فريق للفوز والعبور للدور الثاني.