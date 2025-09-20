قُتل لاعب كرة القدم الإكوادوري جوناثان غونزاليس، الجمعة، في ثالث جريمة تصيب رياضيا في البلد الأمريكي الجنوبي منذ مطلع سبتمبر، بحسب الشرطة.

وقالت السلطات إن ابن الـ31، المكنى «سبيدي» غونزاليس، تعرض لإصابات ناجمة عن طلقات نارية في هجوم داخل منزله في مدينة إسميرالدا الساحلية التي تحد كولومبيا وتنتشر فيها عصابات متنافسة على الاتجار بالمخدرات. ولم تحدد الشرطة دوافع الجريمة.

وكان لاعب فريق 22 يوليو من الدرجة الثانية، قد حمل سابقا ألوان عدة أندية بينها أولمبيا الباراغوياني وليون المكسيكي.

وقدم الاتحاد الإكوادوري والسلطات المحلية تعازيهم لعائلة الجناح الدولي السابق. وتوفي شخص ثان، لم تحدّد هويته، أثناء نقله إلى المستشفى.

ومع ازدياد عدد العصابات، ارتفع معدل الجريمة من 6 لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى رقم قياسي بلغ 47 في 2023، قبل انخفاضه إلى 38 العام الماضي.

وكان مايكول فالنسيا ولياندرو يبيس، لاعبا فريق إكسابرومو من الدرجة الثانية، توفيا نتيجة حادثة إطلاق نار في مدينة مانتا الساحلية (جنوب-غرب) في 10 سبتمبر.

وقال النادي إن اللاعبين توفيا نتيجة هجوم موجه ضد هدف آخر.