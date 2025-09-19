أكد مدربو منتخبات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاما جاهزيتهم لخوض المنافسات التي تنطلق السبت في العاصمة القطرية الدوحة، مشيدين بالتنظيم المميز، ومبرزين الأهداف المختلفة التي يسعون لتحقيقها من خلال المشاركة في هذه النسخة.تحدث أولا مدرب المنتخب السعودي عبدالوهاب ناصر الحربي، إذ أكد أن البطولة تمثل فرصة ذهبية للاعبيه لاكتساب أجواء مشابهة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. وقال: نشكر دولة قطر على الاستضافة والتنظيم، ومشاركة السعودية في مختلف الفئات دائما ما تكون حرصا على دعم كرة القدم الخليجية. لم نتمكن من جلب جميع اللاعبين بسبب التزاماتهم مع الأندية، لكن هذه المشاركة تمنح المجموعة الحالية تجربة مميزة.العراق: جاهزية لتقديم الأفضلقال مدرب منتخب العراق خوزيه ماريا إن فريقه يستهدف الاستفادة من البطولة كمرحلة مهمة في التحضير للاستحقاقات الآسيوية القادمة. وأضاف: نحن جاهزون لهذه المشاركة ونسعى لتقديم الأفضل، فالمسابقة تمنح لاعبينا فرصة اللعب تحت الضغط الرسمي، وهو ما نحتاجه قبل تصفيات كأس آسيا للناشئين.البحرين: مشروع لبناء المستقبلأما مدرب المنتخب البحريني أوغو كلينغور فقد شدد على أن البطولة فرصة لصقل اللاعبين الصغار ضمن مشروع وطني يهدف إلى تطوير الفئات السنية. وقال: نحن في بداية مشروع يقوده الاتحاد البحريني لدعم منتخبات الشباب والفئات، والبطولة محطة مثالية لاكتساب الخبرة والاحتكاك. استعداداتنا جيدة ونحن مستعدون للتحدي.الكويت: توقيت مثالي قبل التصفياتبدوره، أوضح مدرب منتخب الكويت طارق الخليفي أن البطولة تأتي في توقيت مثالي قبل خوض تصفيات كأس آسيا للناشئين في نوفمبر القادم. وأضاف: بدأنا التحضيرات منذ عام تقريبا، وهذه المشاركة تمثل اختبارا قويا للاعبين أمام منتخبات خليجية مميزة، وفرصة للاستفادة القصوى قبل التصفيات.وتقام منافسات بطولة كأس الخليج للناشئين بمشاركة ثمانية منتخبات، إذ تضم المجموعة الثانية كلا من العراق والسعودية والبحرين والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعُمان واليمن.