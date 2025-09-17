أنهى مدرب الخلود باكينغهام تجهيز فريقه فنيّاً لمواجهة ضمك غدا (الخميس) الساعة 6:40 مساءً، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري روشن. وأجرى المدرب باكينغهام مناورة كروية اعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، ويهدف مدرب الخلود لتحقيق فريقه للانتصار على ضمك وحصد النقاط الثلاث.من جانبه يسعى النجم هتان باهبري مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز على فريق ضمك، بعد الخسارتين اللتين تلقاها فريق الخلود من أمام فريقي الاتفاق 2/1، والنصر بهدفين مقابل لاشيء في الجولتين الماضيتين في دوري روشن، ويطمح باهبري وزملاؤه لحصد الانتصار الأول في الدوري الموسم الحالي.ويتطلع باهبري لمواصلة الظهور بالمستوى الفني الرائع من خلال مشاركته مع فريق الخلود، والسعي للمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز والظفر بنقاط مواجهة ضمك، وتقديمها هدية لجماهير الخلود.يذكر أن فريق الخلود يحتل المركز السابع عشر وما قبل الأخير في ترتيب فرق دوري روشن السعودي.