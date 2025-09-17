أكد لاعب الهلال ثيو هيرنانديز في المؤتمر الصحفي أن فريقه استحق تسجيل أهداف أكثر في مواجهة الدحيل، مشيراً إلى أن الهدف الذي سكن شباك الهلال جاء من هجمة مرتدة، مضيفاً أن الفريق يملك عناصر قوية ويعمل يومياً بتوجيهات المدرب للوصول إلى مستوى أفضل وتحقيق الانتصارات.وقال هيرنانديز: «مباراة جيدة، استحققنا أهدافاً أكثر، والهدف الذي جاء في شباكنا كان نتيجة هجمة مرتدة. نحن نعمل بشكل جيد ولدينا فريق قوي وعناصر مميزة، والمدرب يمنحنا التعليمات يومياً للوصول إلى مستوى أفضل. الأهم دائماً هو الفوز».وأضاف: «حين طلبني إنزاغي للانضمام إلى الهلال فكرت كثيراً، وبعد قدومي إلى هنا أصبحت سعيداً للغاية، وشاهدت شغف الناس الكبير بكرة القدم. المستوى في السعودية ليس سهلاً كما يظن البعض في أوروبا، بل يتطلب جهداً عالياً ومستوى مميزاً من اللاعبين».