خرج شباب الأهلي الإماراتي بالتعادل الإيجابي مع ضيفه تراكتور الإيراني بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الثلاثاء) على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.وسجل غيليرمي بالا هدف شباب الأهلي (د:65)، في حين أحرز توميسلاف ستركالج هدف تراكتور (د:14)، وأكمل تراكتور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط دوماغوي دروجيك (د:51).شهد اللقاء سيطرة متبادلة ونجح الفريق الإيراني في افتتاح التسجيل بعد أن تسلم توميسلاف ستركالج كرة على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يُسددها الكرواتي قوية بقدمه اليمنى على يسار الحارس حمد المقبالي في المرمى (د:14)، وأكمل تراكتور الإيراني مجريات اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه دوماغوي دروجيك نتيجة تدخله الخشن على سعيد عزت الله في وسط الميدان بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (د:51)، ليستفيد شباب الأهلي من هذا النقص ويحرز هدف التعادل بعد أن سدد يوري سيزار كرة قوية من خارج الصندوق نحو أسفل الزاوية اليسرى تألق الحارس في التصدي لها قبل أن يتابعها المتمركز داخل المنطقة بالا من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى داخل الشباك (د:65)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.