شهدت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، انتصار سبعة فرق، وتم تسجيل 27 هدفاً، وظهرت البطاقة الحمراء أربع مرات، فيما واصل الثلاثي النصر والاتحاد والخليج (الترتيب حسب فارق الأهداف) حصد العلامة الكاملة من النقاط والتربع على صدارة الدوري، كما شهدت الجولة تسجيل أسرع هدف عن طريق لاعب الرياض أنطونيو توزي في مرمى النجمة (ث:37).أصحاب الأرض لا يخسرون ما عدا 2سبعة فرق لم تخسر على أرضها في هذه الجولة؛ وهي الشباب والاتحاد والرياض والخليج والنصر والاتفاق والهلال. بينما خسر فريقان وهما الأخدود وضمك.4 بطاقات حمراءشهدت الجولة ظهور البطاقة الحمراء أربع مرات؛ حصل عليها مهاجم الفتح مراد باتنا، وحارس الاتحاد رايكوفيتش، ومدافع الحزم أحمد النخلي، ولاعب الرياض إبراهيم بايش، وكانت البطاقات الحمراء قد ظهرت ثلاث مرات في الجولة الأولى ليرتفع عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى سبع بطاقات.3 فرق لا تفرط بالنقاط.. و4 فرق رصيدها صفرتمكنت ثلاثة فرق من حصد العلامة الكاملة من النقاط وهي النصر والاتحاد والخليج؛ إذ حقق كل منها الانتصار في الجولتين، فيما عجزت أربع فرق عن الخروج بأي نتيجة إيجابية بعد أن تلقت الخسارة في الجولتين وهي الفتح والنجمة والخلود والأخدود.27 هدفاً.. والشوط الثاني الأكثرشهدت الجولة تسجيل 27 هدفاً جاءت 12 منها في الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني تسجيل 15 هدفاً، وشهدت الجولة تسجيل أسرع هدف وجاء عن طريق لاعب فريق الرياض أنطونيو توزي بعد مرور 37 ثانية، ويتصدر الاتحاد قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري برصيد تسعة أهداف، فيما تقاسمت ثلاثة فرق الأضعف تهديفياً وهي الأهلي والحزم والخلود، إذ أحرز كل منها هدفاً واحداً فقط.ويأتي الأهلي والنصر كأقوى الفرق دفاعاً إذ لم تهتز شباكهما إلى الآن، فيما يعد الأخدود الأضعف دفاعاً إذ استقبلت شباكه 8 أهداف.ويتصدر قائمة الهدافين أربعة لاعبين وهم ثنائي الاتحاد كريم بنزيما وستيفن بيرغوين، ولاعب النصر جواو فيليكس، ولاعب الخليج جوشوا كينغ، ويتميز ستيفن بيرغوين بصدارته بعدد مساهمات تهديفية بأربعة أهداف (أحرز 3 وصنع 1).