واصل النجم الأهلاوي رياض محرز تألقه مع فريقه لتحقيق فوز مهم على حساب ناساف الأوزبكي، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث شارك أساسيًا على مدار 90 دقيقة كاملة، ونجح في تسجيل هدف مؤثر، ليحصل على تقييم مرتفع بلغ 8.0 كأحد أبرز نجوم اللقاء.اللاعب رياض محرز لم يكتفِ بالتهديف، بل كان حاضرًا في مختلف جوانب اللعب الهجومي، إذ لمس الكرة 74 مرة، ووزع 51 تمريرة بينها 44 صحيحة بنسبة دقة وصلت إلى 86%، كما صنع تمريرة مفتاحية وسجل محاولتين على المرمى من أصل أربع تسديدات.كما تميّز قائد المنتخب الجزائري بدقته في الكرات الطويلة، حيث نفذ 3 كرات ناجحة، إلى جانب عرضيتين متقنتين، ما جعل تأثيره واضحًا في صناعة الخطورة ومنح فريقه أفضلية واضحة على حساب الفريق الأوزبكي.وبهذا الأداء، أكد المحترف الأهلاوي رياض محرز مكانته كأحد أبرز اللاعبين، بعدما قدّم مباراة رائعة جمع فيها بين التسجيل وصناعة الفرص وإجادة الأدوار الهجومية.