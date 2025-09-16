ما حقيقة وفاة إريك أبيدال متأثراً بمرض السرطان؟

نفى لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق الظهير الأيسر الفرنسي المُعتزل إريك أبيدال، شائعة وفاته.

وانتشرت شائعة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس » تفيد بوفاة نجم برشلونة السابق- البالغ من العمر 46 عاماً- بعد صراع مع مرض السرطان.

وردّ أبيدال سريعاً عبر حسابه على «إنستغرام» قائلاً: «بعض الشائعات لا ينبغي أن تكون موجودة، أنا هنا مع عائلتي وبخير، الاحترام هو الأساس».

وأضاف:« أنا حي وبصحة جيدة، شكراً لدعمكم، دعونا نركز على ما هو مهم فعلاً».

وكان النجم الفرنسي السابق واجه مرض السرطان في الماضي، لكنه تغلب عليه في عام 2011، وتمكن بعد ذلك من مواصلة مسيرته الاحترافية في كرة القدم.