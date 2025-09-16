كشف تقرير صحفي مصير البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عقب الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، أمس (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد أسوأ بداية له في البريميرليغ منذ موسم 1992-1993، بعدما جمع 4 نقاط فقط في أول أربع جولات.

وبحسب صحيفة «مانشستر إيفنينج نيوز»، لا يزال أموريم يحظى بثقة إدارة النادي، رغم البداية المتعثرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من المدرب البرتغالي قوله: «من المدهش أن مستقبل أموريم لا يزال آمناً، رغم أنه جمع 31 نقطة فقط من 31 مباراة في الدوري الإنجليزي، وتعرض لـ16 هزيمة».

وكان مانشستر يونايتد قد أنفق 236 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن الأداء تحت قيادة أموريم لا يزال مخيباً للآمال.