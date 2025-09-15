معاً نقاتل وننتصر.. رونالدو يوجه رسالة لـ«اللاعب رقم 12»

وجه قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير ناديه بعد الفوز على الخلود بهدفين دون رد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

وجاء هدفا النصر بتوقيع ساديو ماني وإينيغو مارتينيز في الدقيقتين 52 و82.

معاً نقاتل وننتصر

وكتب رونالدو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: «معاً نقاتل، ومعاً ننتصر. شكراً لكم جميعاً على دعمكم، دعونا نواصل المشوار».

رونالدو اعتاد على مخاطبة جمهور النصر قبل أو بعد المباريات، باعتباره الداعم الأول للفريق، والثابت الوحيد رغم تغيّر الإدارات والأجهزة الفنية واللاعبين.

ويُطلق على جمهور كرة القدم «اللاعب رقم 12» لما له من تأثير كبير في مجريات المباريات بفضل التشجيع والدعم المستمر لـ11 لاعباً في الملعب.

ويتصدّر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من الخليج والاتحاد.